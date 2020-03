Paderborn (WB). Trotz der Entwicklungen des Corona-Virus kam es für die Paderborner Feuerwehr und dem Rettungsdienst in den vergangenen Tagen zu weniger Einsätzen als gewohnt. Allerdings gab es einige Anrufe unter der Notrufnummer 112, die alle in der Leitstelle in Büren-Ahden auflaufen, für die aber kein Notarzt nötig gewesen wäre.