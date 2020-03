Die Gesamtzahl schlüsselt sich auf wie folgt: Altenbeken: 4, Bad Lippspringe: 3, Bad Wünnenberg: 24, Borchen: 4, Büren: 6, Delbrück: 30, Hövelhof: 19, Lichtenau: 6, Paderborn: 143 und Salzkotten: 13.

Zwei weitere Personen aus dem Paderborner Perthes-Haus sind verstorben, so dass im Kreis Paderborn nun insgesamt drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 aufgetreten sind. Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um einen 85- und einen 87-Jährigen, beide mit Vorerkrankungen.

19 Personen werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, drei davon intensivmedizinisch. Die Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen steht unverändert bei 22.

Testkapazitäten erhöht

Im Abstrichzentrum in der Alanbrooke-Kaserne konnten bisher 50 bis 60 Personen pro Tag getestet werden. Bereits in der letzten Woche kündigte der Kreis eine Ausweitung der Testkapazitäten an. Aktuell können 80 Personen pro Tag getestet werden. Durch gemeinsame Anstrengungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Laboren ist es gelungen, diese Testkapazität noch mal zu erhöhen. Landrat Manfred Müller: „Ab diesen Mittwoch können 130 Personen pro Tag getestet werden, also zukünftig 650 pro Woche. Engpass bleibt nach wie vor der Nachschub mit den benötigten Testmaterialien. Sollte dieser Nachschub erhöht werden, könnte die Zahl der Test noch weiter hochgefahren werden“.

„Unser großer Dank gilt den Laboren, die unermüdlich und mit diesen großartigen Erfolg daran gearbeitet haben, ihre Testkapazitäten auszuweiten. Außerdem danken wir der Kassenärztlichen Vereinigung, die einen zweiten Arzt zur Verfügung stellen, um die Abstriche in der Anlaufstelle vorzunehmen,“ sagte Dr. Constanze Kuhnert, stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin des Kreises Paderborn.

