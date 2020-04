Paderborn (WB). Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagmorgen in Paderborn zu einem Zimmerbrand in die Wichartstraße ausgerückt. Ein Sicherheitsdienst, der auf einem Kontrollgang war, hatte Rauch im Erdgeschoss einer unbewohnten Doppelhaushälfte bemerkt. Wie sich herausstellte, hatten Einbrecher den Brand ausgelöst.