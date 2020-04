Vor allem aufgrund von Klagen seien kaum Projekte verwirklicht worden und verlängerten sich Genehmigungszeiträume. Zudem bestünden Unsicherheiten bei Abstandsvorgaben zur Wohnbebauung und für die Flugsicherung, teilte die Behörde mit.

Nach Angaben der Windbranche sind 2019 in OWL lediglich im Kreis Paderborn vier Anlagen hinzugekommen. Drei Windräder in der Region sind derweil vom Netz gegangen. Wie viele alte Anlagen aufgerüstet wurden (Repowering) ist nicht bekannt. Die installierte Gesamtleistung in OWL stieg nur leicht um 0,7 Prozent auf 1544 Megawatt. Die Region steht damit für 26 Prozent der Leistung in NRW mit insgesamt 3767 Anlagen. Spitzenreiter in OWL ist der Kreis Paderborn mit 617 Windrädern. Bundesweit wurden 30.941 Windkraftanlagen betrieben.

„Ein Bremsklotz ist vor allem die große Planungsunsicherheit auch für die Kommunen“, sagt Sonya Harrison, Leiterin der OWL-Geschäftsstelle des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE). Die NRW-Landesregierung schreibt einen Abstand der Anlagen zu Wohnbebauung von 1500 Metern vor. Der Bund indes gibt keine festen Mindestabstände vor, sondern Regelungen zu Lärm, Schattenwurf oder optischer Bedrängung. „Rechtssicherheit ist schwierig darzustellen “, sagt Harrison. Genehmigungsverfahren dauerten häufig Jahre und seien wegen neuerer Anlagentypen oft überholt. Zudem gebe es immer wieder Klagen, allen voran vom Naturschutzbund.

Beispielhaft nennt Harrison das Repowering des Windparks „Wohlbedacht“ in Bad Wünnenberg. Das Projekt sei mit 111 Auflagen genehmigt worden – unter anderem dürfen die Anlagen von März bis Ende Oktober zum Vogelschutz nur nachts laufen. Der Nabu klagt auch hier.