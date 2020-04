Paderborn (WB). Zwei Personen sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall am Heinz-Nixdorf-Ring schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die 71-jährige Unfallversucherin aus Nottuln um 17.05 Uhr mit ihrem Fiat die Münsterstraße in Richtung Paderborn.