Paderborn (WB). MBG hat mit der Spendenauslieferung von 10.000 Litern Desinfektionsmittel begonnen. Altersheime und Pflegeeinrichtungen sowie öffentliche Stellen in Paderborn erhielten in den vergangenen Tagen direkt die erste Lieferung, Landrat Manfred Müller nahm die Spende für den Kreis Paderborn entgegen.

MBG Foodservice GmbH – ein Tochterunternehmen der Paderborner MBG Group – vertreibt ab sofort Händedesinfektionsmittel. Dazu stellte das Unternehmen Teile seiner Produktion um. Damit das Mittel dort verfügbar ist, wo es am nötigsten gebraucht wird, lieferte das Unternehmen die erste Produktionscharge direkt als Spende an öffentliche und soziale Stellen. Dazu zählten verschiedene Caritas-Verbände, SPI Paderborn, der LWL-Wohnverbund sowie der Kreis Paderborn und diverse Alters-, Pflege- und Kinderheime.

" „Eine wirklich sehr gute Aktion.“ Landrat Manfred Müller "

Landrat Manfred Müller bedankt sich im Namen des Kreises Paderborn: „Eine wirklich sehr gute Aktion, die die Paderborner Unternehmensgruppe MBG hiermit gestartet hat. In der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass Feuerwehr und Polizei des Kreises oder auch unsere eingerichtete Not­anlaufstelle in der Alanbrooke-Kaserne handlungsfähig bleiben. Mit dem Desinfektionsmittel können sie sich bestmöglich schützen. Die Aktion veranschaulicht den Zusammenhalt in Paderborn – hergestellt von einem Paderborner Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Ärztepaar Dr. Grimm Wiegand aus Paderborn, gehen die Spenden direkt an soziale Einrichtungen und öffentliche Stellen im Kreis Paderborn.“

Auszubildende und Mitarbeiter verteilen das Mittel

„Ein besonderer Dank geht auch an unsere Auszubildenden und Mitarbeiter, die auf mich zukamen und angeboten haben, das Desinfektionsmittel persönlich zu verteilen. Das verdeutlicht noch einmal mehr den Zusammenhalt in der Gemeinde und auch in unserem Unternehmen“, erklärt Andreas W. Herb, CEO MBG Group. Zusätzlich zum Desinfektionsmittel gab es für alle Helfer auch eine Getränke-Spende von effect(R).