Beide bestätigen mit dieser Entscheidung den Städte- und Gemeindebund NRW, der den Autohandel ausdrücklich als privilegierte, handwerkliche Dienstleitung ansieht. „Selbstverständlich müssen zu jeder Zeit die strengen Voraussetzungen für Hygiene- und Abstandsregelung beachtet und umgesetzt werden“, sagt Gödde, der dies als positives Zeichen für die 190 Mitgliedsbetriebe sieht.

Corona sorgt für existenzielle Schwierigkeiten

Die Coronakrise bereitet auch den Autohändlern existenzielle Schwierigkeiten. Viele haben für ihre Mitarbeiter bereits Kurzarbeit angemeldet. Während beispielsweise die in Paderborn ansässige Thiel-Gruppe vor Corona stets zwischen 300 und 400 Gebrauchtwagen pro Monat verkauft hat, steht der Markt derzeit nahezu still. Die Wagen verlieren an Wert und auch in den Werkstätten gibt es – nicht zuletzt wegen des deutlich geringeren Verkehrsaufkommens – wesentlich weniger zu tun.