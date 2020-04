Paderborn (WB/itz). Wie sollen Rat und Stadt Paderborn während der Corona-Pandemie weiter handlungsfähig bleiben? Ist in Paderborn gar die Demokratie in Gefahr? Mit diesen Fragen hat sich am Mittwochabend der verkleinerte Rat befasst. Klare Antwort: Nein, die Demokratie ist trotz Krisenmodus nicht gefährdet! Und sollte eine Fraktion aus der vereinbarten Regelung ausscheren wollen, so sei das jederzeit möglich.