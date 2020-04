Erzbischof Hans-Josef Becker (Zweiter von rechts) feierte die Osternacht in diesem Jahr in der Krypta des Hohen Domes. Foto: Erzbistum Paderborn

Paderborn (WB). „Auferstehung ist in dieser Welt nur eine ‚Leerstelle‘. Aber die leere Stelle, an der Jesu Leichnam gelegen hat, weist auf das Eigentliche hin: Er ist vorausgegangen und wir gehen ihm nach.“ Das sagte der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker in der Osternacht, die er an diesem Samstag in der Krypta des Paderborner Domes gemeinsam mit dem Metropolitankapitel feierte.

Der Gottesdienst, zu dem normalerweise viele Menschen in die Paderborner Bischofskirche kommen, fand wegen der Corona-Krise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gläubige konnten aber via Live-Stream an der Feier der Auferstehung Jesu im Hohen Dom teilhaben.

Erzbischof Hans-Josef Becker hatte zu Beginn der Feier die schon bereitete und brennende Osterkerze in die Krypta getragen. Die anwesenden Mitglieder des Metropolitankapitels empfingen das Licht der Osterkerze und gaben es untereinander weiter. Ganz anders als in einer „normalen“ Osternacht, aber doch berührend wirkte der weitere Verlauf der Feier in der besonderen Atmosphäre der Domkrypta, wo unter dem Altar die Reliquien des Bistumspatrons, des heiligen Liborius ruhen: vom Singen des „Osterlobs“ (Exsultet) über die Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament bis hin zur Tauffeier, bei der das Taufwasser geweiht und das Taufversprechen erneuert wird.

Osterblick bestimmt von Corona

„Der Osterblick 2020 ist bestimmt vom Ernst der Pandemie“, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker am Beginn seiner Predigt. „Die Zerbrechlichkeit unseres Lebens auf hohem Niveau wird deutlich. So erlangt die Frage nach dem persönlichen Osterglauben eine neue Bedeutung.“ Niemand wisse letztlich vorher, wie Sterben und Tod wirklich seien, erklärte der Paderborner Oberhirte. Diese Osternacht mache die Unsicherheit, was Tod und Sterben angehe, in Zeiten der Corona-Krise besonders bewusst.

„Er geht euch voraus“

„In diese prekäre Lage hinein verkündet die Kirche das Osterevangelium“, fuhr Erzbischof Becker fort. Dieses Osterevangelium erzähle nicht, „wie das geht mit der Auferstehung“. Es erzähle vielmehr vom Eingreifen Gottes: von einem gewaltigen Erdbeben, von einem Engel und blendendem Licht. Jesus selber trete nicht in Erscheinung.

Liturgischer Ablauf der Osternacht Die Feier der Osternacht gliedert sich in vier Haupteile. Im ersten Teil, der Lichtfeier, wird das Licht der Osterkerze in die Kirche getragen und dort normalerweise von den Gläubigen weitergegeben. Teil der Lichtfeier ist das Singen des „Osterlobs“ (Exsultet). Im zweiten Teil der Osternacht schließt sich der Wortgottesdienst an, bei dem Texte aus dem Alten und Neuen Testament vorgetragen werden. Im dritten Hauptteil, der Tauffeier, wird das Taufwasser geweiht und die Gläubigen erneuern ihr Taufversprechen. Als vierter Teil folgt die Feier der Eucharistie.

„Nachdem der Stein weggerollt ist, ist nichts zu sehen. Nur die Stelle, an der er lag. Aber die Botschaft des Engels ist zu hören: ‚Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er geht euch voraus‘“, machte Erzbischof Becker deutlich und fügte hinzu: „‘Er geht euch voraus‘. Das ist das Osterwort in dieser denkwürdigen Osternacht 2020. Wir gehen seinen Weg. Wir sind nicht allein. Der Weg ist gebahnt, das Ziel schon erreicht. Wir gehen mit ihm.“

Jesus hat den Weg gebahnt

Gläubige Menschen würden schon zu Lebzeiten versuchen, Jesus nachzufolgen. „Und wir vertrauen darauf, dass wir Jesus im Sterben und im Tod sehen, dass er uns führt, weil er den Weg schon vorausgegangenen ist. Als gläubige Menschen wissen wir es: Er wird da sein. Er geht uns voraus. Er nimmt uns mit“, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker zum Abschluss seiner Predigt.