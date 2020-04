Paderborn (WB/itz). Von August an müssen sich Autofahrer neu orientieren: Die Stadt Paderborn wird den Bahnübergang am Rosentor komplett für den Autoverkehr sperren. Wer vom Le-Mans-Wall oder Liboriberg in Richtung Kilian-/Leostraße fahren möchte, muss dann den Umweg über Borchener- oder Husener Straße machen. Hintergrund sind die langen Schließzeiten am Bahnübergang Rosentor, die im Alltag zu erheblichen Rückstaus führen, teilte das Straßen- und Brückenbauamt mit.