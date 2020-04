Voller Parkplatz: Auch am Karsamstag haben zahlreiche Kunden im Paderborner SB-Zentralmarkt eingekauft. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB).Die Paderborner Interessengemeinschaft Innenstadt kritisiert den NRW-Erlass zur Schließung der Einzelhandelsgeschäfte. „Für viele ist unverständlich, weshalb sie schließen müssen, das gleiche Sortiment in anderen Läden aber weiterhin frei verkauft werden darf“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.

Verärgert ist man vor allem über eine Besonderheit am Standort Paderborn: Der hier ansässige Großhandel darf munter weiter verkaufen, wie die Interessengemeinschaft festgestellt hat. Während den Mitgliedern das Ostergeschäft durch die Lappen gegangen ist, ist der große Parkplatz des SB-Zen­tralmarkts an der Steubenstraße stets gut gefüllt gewesen.

„Privatkäufe für den eigenen Bedarf. Das ist nicht richtig.“

Die Innenstadthändler kritisieren, dass dort „scheinbar mittlerweile jedermann Zugang bekommt“. Weiter heißt es: „Wir behaupten: Niemand von diesen Kunden kauft die Ware, um sie anschließend zu verkaufen, wie es eigentlich für einen Großhandel vorgesehen ist. Es sind Privatkäufe für den eigenen Bedarf. Das ist nicht richtig.“

Im E. Friedhof SB-Zentralmarkt gibt es in der Non-Food-Abteilung Elektronik-, Elektro- und Sportartikel, Spielzeuge, Geschenke, Parfümerieprodukte, Schmuck, Uhren, Töpfe, Geschirr und vieles mehr. Das ganze Sortiment wird präsentiert auf 25.000 Quadratmetern. Die Paderborner Non-Food-Abteilung ist nach eigenen Firmenangaben „Deutschlands größter Cash-and-Carry-Supermarkt für Großkunden“. Auch die Lebensmittelabteilung ist mit 8000 Quadratmetern riesig.

Auf WV-Anfrage am Osterwochenende gab es vom Paderborner SB-Zentralmarkt keine Stellungnahme. Nach Informationen dieser Zeitung werden allerdings alle Personen, die das Haus betreten wollen, kontrolliert. Sie müssen eine Kundenkarte (mit Foto) dabei haben. Diese Karte erhalten Unternehmen aus der Gastronomie wie Restaurants, Hotels oder Caterer sowie Krankenhäuser, Heime, Kantinen, Kindergärten, Vereine und Wiederverkäufer. Kann diese Kundenkarte nicht vorgelegt werden, werden Kunden abgewiesen. Das soll in den vergangenen Tagen mehrfach geschehen sein.

Auch im SB-Zentralmarkt gibt es wie in Super- und in Baumärkten Sicherheitsmaßnahmen: Plexiglas im Kassenbereich sowie Abstandsstriche auf dem Boden gehören dazu. Wird es an den Kassen zu voll, müssen Kunden draußen warten.

Interessengemeinschaft sieht ungerechte Vorteile

Die Interessengemeinschaft bleibt aber bei ihrer Kritik und meint, dass durch die aktuelle Regelung „ein paar wenige Geschäfte einen ungerechten Vorteil erhalten, der nicht zu begründen ist“. Das gelte auch für manche großflächige Supermärkte, die ebenfalls innenstadtrelevante Sortimente anbieten.

Mit Blick auf mögliche Lockerungen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen fordern die City-Händler, dass unter bestimmten Auflagen allen Geschäften der Verkauf wieder ermöglicht werden sollte. „Gerne würden wir hierzu Kommentare und Beispiele von Mitgliedern sammeln, um sie in einem Bericht zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Die Situation ist für alle unbekannt, so dass nicht auf Routinen zurückgegriffen werden kann. Es ist eine Balance zu finden, die gleichzeitig Kontaktreduktion und eine Möglichkeit des Wirtschaftens gibt. Und dies mit maximaler Fairness für alle“, heißt es in dem Schreiben, das von Astrid Hunstig und Andreas Nolte, Sprecher der IG Innenstadt, unterzeichnet worden ist.

Konzept zur Unterstützung der Gastronomie gefordert

Sie fordern zudem, dass die Stadt ein Konzept für die Unterstützung der Gastronomie und des Handels entwickeln muss. Dazu gehören unter anderem Gebühren-Stundungen für Außengastronomie und Werbetafeln. „Auch das Thema Sonntagsöffnungen 2020 bis zur Überwindung der Konjunkturdelle muss von der Stadt aufgegriffen werden“, fordern sie.

Es sei richtig, dass die Stadt alle geplanten Investitionen für 2020 und 2021 auf den Prüfstand stelle. Allerdings müsse weiter in die Attraktivität der City investiert werden. Sie fordern daher die Fortsetzung der Sanierung der Königsplätze II und den Neubau des Hauptbahnhofs.