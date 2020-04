Paderborn (WB). Bei Tiefbauarbeiten ist am Dienstag die Erdgasleitung des Hausanschlusses des Pfarrzentrums der Evangelischen Markusgemeinde am Bastfelder Weg in Paderborn beschädigt worden. Wie die Feuerwehr Paderborn mitteilt, war bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte um kurz nach 10 Uhr deutlich ein lautes Zischen aus einer Baugrube wahrnehmbar.