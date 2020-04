Das wird das Herz mancher besorgter Spargel-Freunde höher schlagen lassen: Das Gemüse gibt es jetzt in Paderborn auch am Drive-in Schalter. Elke Liedtke und ihr zwölfjähriger Sohn Frederik sind begeistert. Petra und Heinrich Grußmann vom Spargel- und Erdbeerhof haben dafür eine alte Seilbahn-Gondel als Autoschalter umbauen lassen. Foto: Jörn Hannemann

Von Jörn Hannemann

Paderborn-Sande (WB). Trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen durch die Corona-Krise hat in Paderborn die Spargelernte begonnen: Jetzt kann man das Gemüse in Paderborn sogar auch ganz bequem mit dem Auto in einem „Drive-in“ kaufen – und so unnötige Nähe zu anderen Menschen vermeiden.