Paderborn (WB). Die Corona-Pandemie bedeutet eine herausfordernde Zeit für viele Menschen. Die Landfrauen haben ihre Antwort auf diese Herausforderung gefunden und tun das, was sie am besten können: sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Mehr als 5000 Mund-Nasen-Masken haben 200 Landfrauen in nur einer Woche genäht und nun an den Landrat des Kreises Paderborn übergeben.

„Wir Landfrauen möchten dazu beitragen, dass die Menschen sich und andere schützen und dass sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet“ – mit diesen Worten überbrachte Kornelia Wegener, Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Paderborn-Büren, die Masken ins Kreishaus.

Gummibänder sind Mangelware

Dort wurde sie freudig empfangen, denn auch solche selbstgenähten Behelfs-Mundschutzen sind sehr gefragt. Wie sehr, das erfuhren die Landfrauen schon bei ihrer Materialbeschaffung: „Gummibänder sind beispielsweise schon Mangelware“, berichtete Kornelia Wegener.

„In guten Zeiten habe ich immer schon gesagt, dass ich mich auf ‚meine Landfrauen‘ verlassen kann. Und auch in diesen stürmischen Zeiten sind die Landfrauen ein fester Halt für die Menschen unserer Heimat. Mein Dank geht an alle, die sich im Kreis für ihre Mitmenschen engagieren, beispielhaft aber heute den Landfrauen. Ihr lasst Worten Taten folgen“, kommentierte Manfred Müller die Übergabe. Als Dank übergab er an die Kreisvorsitzende der Landfrauen Schokolade, die diese an die fleißigen Näherinnen verteilen wird.

„Da die knappe medizinische Schutzausrüstung dem medizinischen Personal und der Pflege von Corona-Infizierten vorbehalten bleiben soll, sind wir sicher, dass unsere Masken helfen, auch in der zweiten Linie Lücken zu schließen. Denn der Bedarf ist riesig, insbesondere in den Altenheimen zum Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen“, erklärt Landrat Müller.

Senioren sollen profitieren

Die von den Landfrauen gespendeten Masken verteilt der Kreis an Pflege- und Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet. Auch die beiden besonders betroffenen Heime in Hövelhof und Paderborn bekamen zusätzlich zur Lieferung an medizinischen Schutzausstattung einen Anteil aus der Spende.

Kornelia Wegener bedankte sich bei allen Sponsoren, die Material und Geld für die Fertigstellung der Mund-Nasen-Schutzmasken gespendet haben. „Besonders der Sparkasse Paderborn-Detmold danke ich für die großzügige Unterstützung“, so Wegener. Die Landfrauen bemühen sich auch weiterhin mit vereinten Kräften, Stoffe und Arbeitsmaterialien zu beschaffen und freuen uns daher über jede Spende – besonders über Gummibänder.