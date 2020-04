Paderborn (WB/itz). Im Technologiepark am Paderborner Südring ist der Bau von 231 neuen Studentenapartments gestartet. Bis September/Oktober 2021 sollen die Zimmer bezogen werden können.

Die vier überwiegend fünfstöckigen Gebäudeteile sind ein Gemeinschaftsprojekt der Moses-Mendelssohn-Stiftung, des Immobilienentwicklers Nord Project und der Wegener Massivhaus GmbH als Generalunternehmer.

„Durch das Vorhaben wird sich die Wohnsituation der Studierenden in Paderborn entspannen“, ist Gerrit M. Ernst, Geschäftsführer des Hamburger Immobilienunternehmens Nord Project GBI, sicher. Die Corona-Krise hat zwar zur Absage der im März geplanten Grundsteinlegung geführt, dennoch ist der Baufortschritt im Zeitplan, heißt es. „Wir hatten einen kleinen zeitlichen Puffer eingebaut“, kommentiert Gerrit M. Ernst die aktuelle Lage.

Wohnungsmarkt wird entlastet

„Rechnerisch steht nur für jeden zwölften Studierenden eine geförderte Wohnung zur Verfügung“, erläutert Projektentwickler Ernst die Lage am Paderborner Wohnungsmarkt: „Deshalb ist diese Verbesserung des Angebots dringend notwendig.“ Künftig sollen weniger Paderborner Studenten gezwungen sein, außerhalb oder sogar weiter entfernt bei den Eltern zu wohnen und von dort aus in die Stadt zu pendeln. „So wird der Hochschulstandort Paderborn noch attraktiver und auch der sonstige Wohnungsmarkt der Stadt entlastet,“ freut sich Bürgermeister Michael Dreier. Er betont: „Wir verhindern außerdem übermäßige Konkurrenz im Bereich günstiger Kleinwohnungen zwischen Studenten und anderen Gruppen, die es auf dem Wohnungsmarkt schwer haben.“

Der Tradition der Moses-Mendelssohn-Stiftung folgend trägt jedes Apartmenthaus für Studierende und Auszubildende den Namen einer jüdischen Persönlichkeit, die aufgrund ihrer Biographie mit der Region verbunden war. Die Immobilie in Paderborn erhält den Namen „Alexander- Haindorf-Haus“.

Idealer Standort für Studenten

Der Standort des Alexander- Haindorf Hauses am Südring ist ideal: Viele Universitätseinrichtungen sind in unmittelbarer Nähe und es gibt eine gute Verkehrs-Anbindung. Die Studenten zahlen dann ab dem Wintersemester 2021/22 rund 360 Euro inklusive aller Nebenkosten.

Bisher umfasst die SMARTments student-Reihe von GBI und Nord Project nach eigenen Angaben 17 Wohnheime, sowohl frei finanziert als auch staatlich gefördert. Die Apartments haben etwa 20 Quadratmeter Wohnfläche und sind voll möbliert und mit Internetanschluss versehen. „Stets inklusive Bad und Kochzeile und mit hochwertiger Ausstattung. 219 Studierende wohnen in vollmöblierten Einzelapartments mit Kitchenette und Bad“, erklärt Projektleiterin Lea Oberbremer. In zwölf Einheiten nutzen jeweils zwei junge Leute eine Küche gemeinsam. Zur besonderen Konzeption gehören eine großzügige Terrasse im Erdgeschoss sowie eine Dachterrasse mit Blick auf den Campus. Zudem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum sowie Lernräume in den Obergeschossen.

Generalunternehmer für die schlüsselfertige Realisierung des Bauvorhabens ist die in der Region ansässige Wegener Massivhaus GmbH. „Bisher hat die Umsetzung hervorragend funktioniert. Und wir gehen davon aus, dass sich das in den weiteren Bauphasen so fortsetzt“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Wegener.