Die angeordnete Rückreise nach Deutschland wurde zu einer kleinen Odyssee. Eigentlich lief alles nach Plan. Sebastian Brumby machte 2019 erfolgreich sein Abitur und war bereit für das Abenteuer Namibia. Mit elf Freiwilligen begann dann im Jahr 2018 schon die Vorbereitung auf den Auslandseinsatz.

Positiv beeindruckt

In Oshipeto, einem kleinen Dorf im zentralen Norden Namibias, wartete die Projektstelle auf den Paderborner, der das Glück hatte, gemeinsam mit Tom Schulte aus Arnsberg die Reise ins unbekannte Land antreten zu können. Die dortige Missionsstation wird von Missions-Benediktinerinnen betreut und umfasst einen Kindergarten, eine Schule bis zur siebten Klasse und ein Internat für etwa 200 Kinder, die hier unterrichtet, beherbergt und verpflegt werden. „Nach dem Flug konnten wir uns erst zwei Wochen in Windhuk akklimatisieren und haben eine Hauptstadt kennengelernt, die sich gut entwickelt hat“, war Sebastian Brumby von Namibia positiv beeindruckt. Zwölf Stunden dauerte schließlich die Busfahrt in den Norden des Landes. „Das kleine Dorf war dann nochmal eine Stunde von jeglicher asphaltierter Straße entfernt. Eine Reise in den Busch. Ehrlich, es war uns sogar ein wenig mulmig.“

Blechhütten, Esel und Ziegen

Das Bild des ersten Tages blieb in Erinnerung: Blechhütten, Esel und Ziegen freilaufend auf der Straße, große Trockenheit nach einem Jahr ohne Regen. „Es war alles sehr, sehr einfach“, berichtet der Paderborner, der im Haus der Lehrer wie in einer Wohngemeinschaft wohnen durfte. In seinem Reiseblog schildert Brumby die Ankunft so: „Aus dem Nichts tauchte dann Oshipeto vor uns auf, erst der kleine Ort und dann die Schule. Vor den Toren warteten schon die Schüler, um uns zu begrüßen. Diese Begrüßung ist ihnen sehr gelungen: Sie sangen, klatschten, riefen unsere Namen und feierten uns fast schon wie Superstars, während sie neben unserem Auto herliefen.“

Sport und Kunst auf dem Lehrplan

Die ersten fünf Tage seien schon ein kleiner Schock gewesen, erinnert sich Brumby. „Dann hat sich doch alles ins Positive gewandelt. Die Schüler waren sehr nett, und der Unterricht mit ihnen hat viel Spaß gemacht.“ Sport und Kunst standen auf dem „Lehrplan“ der ersten bis dritten Klasse. „Es war immer wieder eine schöne Zeit mit den Kindern, mit denen wir auch die Nachmittage mit Fußball spielen, Filmvorführungen oder einer Disco im kleinen Format verbracht haben.“ Nach der langen Trockenheit im Jahr 2019 erlebte Namibia bis November heiße Wetterphasen, erst dann konnte sich die Bevölkerung über den Regen freuen. „Da ist richtig eine neue Euphorie bei den Menschen aufgekommen“, berichtet Sebastian Brumby, der in der Ferienzeit um Weihnachten auch die Chance hatte, das Land noch besser kennenzulernen: „Die graue Natur wurde fast schlagartig grün. Seen füllten sich und die Felder wurden bewirtschaftet.“ Die klassischen „wilden Tiere“ Afrikas konnten die beiden dann aber nur im geschützten Nationalpark beobachten. Um das Dorf herum gab es nur Nutztiere. Wechselndes Klima und einfache hygienische Vorrichtungen überstanden die beiden Freiwilligendienstler aus Deutschland sehr gut. „Wir sind zum Glück nie krank geworden, hätten aber in der Nähe einen Arzt gehabt, dem ein sehr guter Ruf vorauseilte“, so Sebastian.

" „Es waren wunderschöne sieben Monate vor Ort.“ Sebastian Brumby "

Die Nachrichtenlage der Welt hatten Brumby und Schulte oft nur am Rande mitbekommen. Dann wurde es ernst, das Coronavirus begann, die Welt zu verändern. Die Schulen wurden geschlossen, die Kindern von ihren Eltern nach Hause geholt. Am 16. März erhielten elf Freiwilligen die Nachricht „Ihr müsst sofort nach Hause kommen“, bereits einen Tag später kam die Anweisung aus Namibia, das Land verlassen zu müssen. „Es waren wunderschöne sieben Monate vor Ort, und dann blieb nicht mehr richtig Zeit, von Schwestern und Schülern Abschied zu nehmen“, hat Sebastian bis heute noch etwas Schmerz zu verkraften.