Greta-Marie (8) engagiert sich in der Malteser Jugend und freut sich darüber, wenn andere Kinder bei der Aktion mitmachen. Foto: Malteser

Paderborn (WB). Mit einer Bitte wendet sich das Jugendreferat der Malteser Diözesangeschäftsstelle Paderborn an die jüngsten Einwohner des Kreises Paderborn. Denn deren Hilfe benötigen die Malteser – sogar ziemlich schnell.

„Wir wollen mit eurer Hilfe vielen alleinlebenden Omas und Opas eine Freude machen“, sagt Patricia Hohenberger von den Maltesern. Hintergrund ist das Besuchsverbot in Pflegeheimen und die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. „Viele ältere Menschen können im Moment nur wenig Besuch von Familie und Freunden empfangen.“

Ebenso wollen die Malteser Jugendlichen den Menschen, die regelmäßig ein „Essen auf Rädern“ geliefert bekommen, ein Lächeln in das Gesicht zaubern. „Es wäre ganz toll, wenn ihr schöne bunte Bilder malt. Damit sich die Menschen noch mehr freuen könnt ihr gerne Grüße wie `Bleiben Sie bitte gesund´ darauf schreiben. Gerne auch euer Alter und euren Vornamen.“ Patricia Hohenberger bittet die Eltern darum, die Bilder dann an die Paderborner Diözesangeschäftsstelle per Post zu senden. Von dort aus werden sie zusammen mit einem Grußwort verteilt.