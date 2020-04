Libori (Foto), der Schlosssommer in Schloß Neuhaus und das Asta-Sommerfestival fallen in den Zeitraum bis zum 31. August.

Von Ingo Schmitz

Auch wenn am Abend die offizielle Absage noch ausstand: Libori wird – wie viele andere Events auch – unter das Veranstaltungsverbot fallen, das bis zum 31. August beschlossen worden ist. Die Entscheidung hatten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Mittwoch getroffen. Das Asta-Sommerfestival an der Uni (4. Juni) fällt ebenso in den Zeitraum wie der Schlosssommer in Schloß Neuhaus. Auch die Schützenfestsaison ist am 31. August so gut wie gelaufen.

„Das tut richtig weh“

Sprachlos zeigte sich am Abend Uwe Seibel, Vorsitzender der Paderborner Werbegemeinschaft angesichts der Hiobsbotschaft. Das geplante Paderborner Frühlingsfest vom 8. bis 10. Mai mit Livebands, Kleinkunst und Co. wird nun vom Veranstaltungskalender gestrichen. „Wir haben es kommen sehen, trotzdem tut es richtig weh. Das Engagement und die ganze Arbeit ist hin. Die Schausteller, die Kultur, die Gastronomie, der Einzelhandel – alles, was wir hiermit in Paderborn nach vorne bringen wollten – fällt aus.“ Seibel zeigte trotz der großen Enttäuschung Verständnis: Die Gesundheit habe Priorität. Und was wird aus dem Paderbrunch Anfang Juni? „Wir werden versuchen etwas Kreatives auf die Beine zu stellen“, gab Seibel einen Ausblick. Dazu werde es noch in dieser Woche Gespräche geben.

Öffnung unter Auflagen

Der Paderborner Bürger-Schützenverein hatte bereits zu Ostern angekündigt, dass eine Absage des Traditionsfestes im Juli dazu führen könnte, dass für das amtierende Königspaar samt Hofstaat eine Lösung gefunden werden müsse, es gebührend zu würdigen. Was der Stichtag 31. August letztlich für das Kreisschützenfest 2020, das im Lippedorf Boke vom 4. bis 7. September gefeiert werden soll, bedeutet, ist derzeit noch unklar.

Immerhin stehen auch Lockerungen in Aussicht, die vom 20. April gelten sollen. Danach könnten Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen – allerdings nur unter strengen Hygieneauflagen. Das begrüßte Dreier ausdrücklich, gab aber zu bedenken, dass „das nur 40 Prozent der gesamten Verkaufsfläche der Innenstadt ausmacht, weil die großen Geschäfte weiter geschlossen bleiben müssen“.

Lösung für größere Geschäfte gesucht

Wie am Dienstag berichtet, hatte sich die Interessengemeinschaft Innenstadt mit der Frage beschäftigt, wie unter Auflagen ein Geschäftsbetrieb organisiert werden kann. Uwe Seibel von der Werbegemeinschaft betonte, dass sich nun die Händler mit der Umsetzung von Abstandsregeln, Vermeidung von Warteschlangen und Hygienevorschriften befassen müssten. Er gab außerdem zu bedenken, dass es auch eine Lösung für die Mode- und Kaufhäuser in der Stadt geben müsse, die mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. „Unsere Innenstadt lebt von der Vielfalt der unterschiedlichen Angebote, von Groß und Klein. Es ist nun mal ein bunter Blumenstrauß des Handels. Wir müssen für Paderborn eine gute Lösung finden. Und die benötigt auch unsere Gastronomie.“

Von den am Mittwoch beschlossenen Lockerungen könnte zumindest die Gartenschau Bad Lippspringe profitieren. Danach sollen auch wieder botonische Gärten öffnen dürfen. Derzeit ist das Gelände in Bad Lippspringe geschlossen.