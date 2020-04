Paderborn (WB). Das für den Zeitraum vom 8. bis zum 10. Mai in der Paderborner Innenstadt geplante Frühlingsfest findet nicht statt. „Wir standen und stehen im regelmäßigen Kontakt mit den Schaustellern und den Kulturschaffenden“, sagt Uwe Seibel. Immer wieder sei in den vergangenen Tagen auch eine Verschiebung diskutiert worden. „Von dem Gedanken haben wir uns letztendlich in Absprache mit Organisatoren anderer Veranstaltungen in der Region verabschiedet“, sagte er. Eine sichere Terminierung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Zudem gebe es keinen Platz im Kalender.