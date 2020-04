Erzieherin Jessica Bonke (26) produziert Videos für die Kinder der Malteser-Kita „Schatzkiste“. Aber nicht nur die schauen sich ihre Beiträge an. Ihr YouTube-Kanal hat nach drei Wochen schon mehr als 1300 Abonnenten. Foto: Oliver Schwabe

Kreis Paderborn. Ob Einzelhändler, Gastronom, Kindergarten oder Werkstattbesitzer: Sie alle müssen derzeit wegen des Coronavirus mit mehr oder weniger starken Einschränkungen arbeiten. Viele haben aus der Not eine Tugend gemacht und setzen auf neue Wege. Zwei Beispiele aus dem Kreis Paderborn:

Den Morgenkreis gibt’s jetzt online: Erzieherin Jessica Bonke bringt die Kita nach Hause

Basteln, Singen, Geschichten vorlesen: Jessica Bonke ist Erzieherin mit Leib und Seele. In der Hövelhofer Malteser-Kita „Schatzkiste“ organisiert die 26-Jährige jeden Tag den Morgenkreis für die 16 Mädchen und Jungen. Der positive Start in den Tag ist ein Ritual, auf das sich die Kinder jeden Morgen freuen. Doch da die Schatzkiste vorübergehend schließen musste, gibt es aktuell auch keinen Morgenkreis. „Für unser Team stand sofort fest, dass wir den Eltern und Kindern ein Angebot für diese Zeit machen wollen. Wenn die Kinder schon nicht in die Kita kommen können, dann kommt die Kita eben zu ihnen nach Hause – und zwar digital“, berichtet Jessica Bonke.

Gesagt, getan: Gemeinsam mit ihrem Verlobten baute sie eine kleine Kulisse in ihrer Wohnung und drehte die ersten Videos. In den liebevoll aufgemachten Filmen singt Jessica Bonke zum Beispiel gemafreie Kinderlieder, bastelt Vögel aus Pappe und gibt den Kindern Anregungen zur Tagesgestaltung. „Das hilft den Kindern, den Bezug zur Kita zu halten, da sie regelmäßig ein bekanntes Gesicht aus der Einrichtung sehen”, erklärt die Erzieherin und freut sich: „Die Resonanz der Eltern und Kinder ist großartig.“ Daher hat Jessica Bonke auch einen öffentlichen YouTube-Kanal eingerichtet: „Jessicas Online Kita“ hat nach drei Wochen schon mehr als 1300 Abonnenten. Der Kanal findet Anklang weit über das Hochstift Paderborn hinaus. Für Jessica Bonke ist das eine zusätzliche Motivation, bis zur Wiedereröffnung der Kita weiterzumachen.

Die Mitarbeiterinnen der Malteser-Kita halten auch darüber hinaus den Kontakt zu Kindern und Familien. Regelmäßig telefonieren sie mit den Eltern und ermöglichen so einen Austausch über Fragestellungen und Probleme.

Einmal wöchentlich erhalten die Eltern eine E-Mail mit Bastelvorschlägen und alltäglichen Beschäftigungsideen. Jessica Bonke:„Dabei geht es auch darum, die Kinder in alltägliche Abläufe einzubinden, wie abspülen oder das Zimmer aufräumen.“

Außerdem erhalten die Kinder regelmäßig einen persönlichen Brief von den Mitarbeiterinnen der Kita, mit Fotos der Gruppe, Ausmalbildern und kleinen Bastelideen inklusive der benötigten Materialien.

„Für jede Theke eine Lösung“: Glaserei Schäfers baut Schutzvorrichtungen

Wenn am kommenden Montag Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen können, werden sich viele Inhaber fragen, wie sie ihre Kunden und Mitarbeiter auch weiterhin vor dem Coronavirus schützen können. „Wir bieten schnelle und individuelle Lösungen“, sagt Andrej Legler, Inhaber der Glaserei Schäfers im Dörenpark. Innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen könne die Glaserei Spuckschutz je nach Bedarf liefern.

Inhaber Andrej Legler präsentiert einen Spritzschutz, den die Glaserei Schäfers je nach Bedarf der Kunden schnell anfertigen kann. Foto: Oliver Schwabe Inhaber Andrej Legler präsentiert einen Spritzschutz, den die Glaserei Schäfers je nach Bedarf der Kunden schnell anfertigen kann. Foto: Oliver Schwabe

Dabei hat die Glaserei unterschiedliche Ausführungen im Programm. Es gibt eine Version aus Acrylglas, die in allen Größen als Stecksystem an Theken, im Kassenbereich und überall dort, wo nötig, angebracht werden kann. Ein solcher Spuckschutz könne, wenn er nicht mehr gebraucht werde, problemlos wieder demontiert werden.

„Eine etwas höherwertige Variante fertigen wir aus Sicherheitsglas an“, sagt Andrej Legler. Daraus ließen sich komplette Anlagen mit entsprechenden Öffnungen fürs Bezahlen und Bedienen bauen. Auch für Restaurants seien Trennwände in der edlen Glasversion interessant. So könnten Tische und Gäste voneinander abgeschirmt werden.

Rund 60 Aufträge habe die Glaserei in Sachen Spuckschutz in den vergangenen Tagen bereits abgearbeitet. Allein die LWL-Klinik habe 20 Schutzvorrichtungen geordert.

„Wir haben genügend Material auf Lager und auch entsprechende personelle Kapazitäten, um schnell liefern zu können“, sagt Andrej Legler, „für jede Theke gibt es eine Lösung.“

