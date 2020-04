Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Von der Neuhäuser Straße kommend, kann der Fürstenweg nur noch bis Höhe Maltaweg befahren werden, von der Fürstenallee kommend nur noch bis zur Wilhelm-Kaufmann-Allee. Grund für die Sperrung sind die Arbeiten am Mischwasserkanal entlang des Maltawegs. Diese sind so weit fortgeschritten, dass sie den Fürstenweg erreicht haben und diesen ab Montag queren. Die Kanalbauarbeiten dauern bis Mitte Juni an, die Sperrung des Fürstenwegs ab Maltaweg wird aber bis Ende des Jahres aufrecht gehalten, da sich die Arbeiten zur Erneuerung der Paderbrücke direkt an den Kanalbau anschließen.

Die Brücke über den Rothebach nahe der Tennisplätze wird momentan ebenfalls erneuert, weshalb der Fürstenweg auch in diesem Bereich gesperrt ist. Der Fürstenweg kann daher auch von der Fürstenallee kommend nur bis zur Wilhelm-Kaufmann-Allee befahren werden.