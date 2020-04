Paderborn (WB/per). Mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion hat das Modehaus Klingenthal am Samstag in der Paderborner Innenstadt gegen das Öffnungsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche demonstriert. Inmitten einer leeren Auslage in den Schaufenstern prangte ein Plakat mit dem Titel „Wir nehmen Abschied”.