Bei zwei Unfällen sind am Montag in Paderborn zwei Radfahrerinnen leicht verletzt worden. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Am Montagnachmittag sind in Paderborn zwei Radlerinnen bei Zusammenstößen mit Autos verletzt worden. Ihnen wurde in beiden Fällen die Vorfahrt genommen.