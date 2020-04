Paderborn (WB). Der Landesjagdverband NRW hat angeregt, dass seine Mitglieder sich in Zeiten von Corona, die viele Menschen vor große – vor allem finanzielle – Herausforderungen stellen, für die Gesellschaft engagieren, indem sie zum Beispiel Lebensmittel an Hilfsorganisationen weitergeben, die diese dann an Bedürftige verteilen können. Die Kreisjägerschaft Paderbon hat diesen Aufruf zum Anlass genommen zu helfen.

„Wir als Jägerinnen und Jäger können mit unseren Ressourcen helfen, die Not zu lindern, die auch regional bei den Menschen zu spüren ist, indem wir ein wertvolles und gesundes Nahrungsmittel zur Verfügung stellen,“ sagt Annika Güthoff, Pressesprecherin der Kreisjägerschaft.

Die Kreisjägerschaft Paderborn hat in den vergangenen zwei Wochen mit Unterstützung des Kreises eine Initiative ins Leben gerufen, die obdachlose, alte, kranke und arme Menschen mit kostenlosem Wildbret in Form von Leberwurst, Fleischwurst, Pfefferbeißern, Bratwurst und Gulasch versorgt.

35 Rehe und Wildschweine gespendet

Die Spenden gehen an die Tafeln Paderborn, die Speisenkammern im Kreis Paderborn, die Bahnhofsmission, B2-Streetwork und die SKM-Tagesstätte für Wohnungslose, eine Einrichtung der Caritas. „Der Bedarf ist sehr groß, durch die Corona-Krise geraten viele Organisationen in Bedrängnis, was Spenden anbelangt,“ so Annika Güthoff.

Am 1. April hat das neue Jagdjahr begonnen, was die Paderborner Jäger zum Anlass nehmen, ihre Hilfsbereitschaft zu demons­trieren. So sind in den ersten beiden Wochen bereits 35 Rehe und Wildschweine für den guten Zweck gespendet worden, die von einem zertifizierten Fachbetrieb zu fertigen Produkten weiterverarbeitet wurden. Christoph Klare, Mitglied der Kreisjägerschaft Paderborn und selbstständiger Metzger aus Bad Lippspringe, hat sich sofort bereit erklärt, die Initiative zu unterstützen.

Leckeres im Wert von 8000 Euro

Er verarbeitet nicht nur das Wild mit seinem Team, sondern stellt auch Kühlfahrzeuge zur Verfügung, mit denen die Lebensmittel an die Hilfsorganisationen verteilt werden können, damit erstklassige Qualität gewährleistet werden kann. Das Spendenaufkommen beläuft sich momentan auf einen Gesamtwert von 8000 Euro, fortgeführt werden soll die Aktion noch bis Anfang Mai.

Unterstützt werden die Paderborner Jäger von ihren Freunden aus dem Kreis Höxter, die sich großzügig und engagiert beteiligen und auch fleißig spenden. „Wir freuen uns sehr über die große Hilfsbereitschaft. Wir konnten mit unserer Aktion bisher 2000 Mahlzeiten im Kreis Paderborn sichern“, so Berthold Antpöhler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Paderborn.