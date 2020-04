Paderborn (WV). Unter der Corona-Krise und dem Kontaktverbot leiden besonders alte und pflegebedürftige Menschen in den Seniorenheimen, da sie keine Besuche mehr empfangen dürfen. Um ihnen in dieser schweren Zeit etwas Freude und Abwechslung zu bieten, haben die Paderborner Schausteller am Mittwoch vor dem Seniorenheim St. Johannisstift in Paderborn und am Mallinckrodthof in Borchen eine historische Kirmesorgel (Baujahr 1924) aufgebaut und dort kostenlos spielen lassen.