Paderborn/Büren/Altenbeken (WB). Die Gefahr von Wald­bränden wird sich aufgrund der anhaltenden Trockenheit weiter verschärfen – zumal Regen in den kommenden Tagen nicht in Sicht ist. Darauf weisen die Förster des Regionalforst­amtes im Hochstift Paderborn hin. Erst am Dienstagabend musste die Feuerwehr, wie berichtet, zu einem Waldbrand am Paderborner Habichtsee ausrücken.