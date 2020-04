Von Jörn Hannemann

Paderborn(WV). „Der Klimastreik kennt keine Quarantäne“, „Da helfen auch keine Masken“ und „Fight every crisis“ ist auf den Schildern zu lesen. Mit einer Mahnwache hat die „Fridays for Future“-Bewegung vor dem Paderborner Rathaus daran erinnert, den Klimaschutz auch in Corona-Zeiten konsequent weiter zu ­verfolgen.