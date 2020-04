Von Jörn Hannemann

Die Paderborner Gastronomen fürchten eine Pleitewelle. Im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion haben sie am Freitagmorgen auf dem Dom- und Marktplatz gemeinsam ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt, um auf die Not ihres Gewerbes hinzuweisen. Etwa 80 Betriebe, darunter auch aus Bad Lippspringe und Büren, stellten als symbolische Geste jeweils einen oder vier leere Stühle auf, die auf fehlende Gäste und Einnahmen hinweisen sollen. Auf einem heißt es auf einem Zettel plakativ „Aussitzen geht nicht!“

Foto: Jörn Hannemann

„Viele Betriebe sind durch die Schließungen massiv bedroht“, warnt Wahden. Das gelte auch für seine Alt-Engiger-Mühle. „Seit 40 Jahren bin ich Gastronom aus Leidenschaft, führe seit 30 Jahren einen eigenen Betrieb. Im Februar 2021 wird unser Geschäft 20 Jahre alt - wenn es uns dann noch gibt...“

Auch Mario Voß, Betreiber vom Kö13, blickt mit Sorgen in die Zukunft: „Wir mussten vier Wochen wie alle anderen schließen. Es hätte sich auch nicht gelohnt. Die Innenstadt war komplett tot. Der Verlust in der Kasse ist enorm, insbesondere wenn man die fortlaufenden Kosten wie hohen Mieten in der City berücksichtigt.“ Die Ankündigung der Mehrwertsteuer-Senkung auf sieben Prozent für das Gastgewerbe mache Hoffnung. „Da war die Politik richtig schnell, vielleicht aber auch um Aktionen wie diesen ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Positiv gesagt: Ich hoffe, dass die Einsicht da ist, dass es notwendig ist, die Ausfälle in der Gastronomie zu kompensieren.“ Für Markus Wahden ist die Mehrwertsteuer-Senkung ein Tropfen auf dem heißen Stein und eher als „Scherz statt Durchbruch“ anzusehen. Die Mitarbeiter würden vom Trinkgeld leben.

Er stellt drei konkrete Forderungen an die Politik. „Angestellte in der Gastronomie müssten sofort 80 Prozent Kurzarbeitergeld erhalten, um ihre Existenz zu sichern.“ Den Betrieben müssten außerdem mit Unterstützung und Subventionen geholfen werden. Drittens müsste die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel wie bei Privatleuten ebenfalls auf sieben statt wie bisher 19 Prozent gesenkt werden. Unverständlich sei für ihn, dass vor dem 6. Mai mit keinen weiteren Lockerungen zu rechnen sei. Es müssten jetzt schnell weitere Entscheidungen und ein Zeitplan folgen. Weitere Mahnwachen sind in der Planung. „Wir werden jede Woche wieder hier stehen. Nächsten Freitag stellen wir Beerdigungskerzen für jeden Betrieb auf, der schließen muss, wenn sich nichts ändert.“