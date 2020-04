Das Paderborner Finanzamt hat seinen Sitz an der Bahnhofstraße in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Von Matthias Band

Während das Finanzamt Höxter mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 39,6 Tagen auf einem guten 32. Platz landet, benötigt das Finanzamt Paderborn laut der Erhebung 60,3 Tage – der schlechteste Wert der Finanz­ämter in Ostwestfalen-Lippe. Das bedeutet bundesweit Platz 386. Das dritte Finanzamt im Hochstift in Warburg benötigt im Schnitt 44,9 Tage, was Rang 93 bedeutet. 2016 lag der Wert für Paderborn noch bei 66 Tagen. Demnach wäre das heimische Finanzamt also ­etwas schneller geworden.

Bundesdurchschnitt liegt laut der Auswertung bei 54,7 Tagen

Der Bundesdurchschnitt liegt laut der Auswertung bei 54,7 Tagen, der Schnitt der NRW-Finanzämter bei 47 Tagen. Deutschlands langsamstes Finanzamt soll aus Bayern kommen, und zwar aus Nördlingen mit der Außenstelle Donauwörth. Dort mussten Steuerpflichtige im Schnitt 84,5 Tage auf ihren Bescheid warten. Deutschlands schnellstes Finanzamt soll sich in Herne befinden. Dort soll die Bearbeitungsdauer nur 26,6 Tage betragen.

Für die Erhebung hat das Online-Portal Lohnsteuer-kompakt nach eigenen Angaben etwa 400.000 Steuererklärungen anonym ausgewertet, die mit Hilfe des Portals erstellt worden waren. Insgesamt wurden 518 Finanz­ämter bei der Auswertung berücksichtigt, wobei pro Finanzamt mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht worden seien.

NRW-Finanzministerium hält die Werte für begrenzt vergleichbar

Das NRW-Finanzministerium in Düsseldorf hält die Werte allerdings nur für begrenzt vergleichbar. Allein schon wegen der unterschied­lichen Strukturen seien die Ämter nur schwer miteinander zu vergleichen, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. „Bei derartigen Auswertungen gilt es immer zu bedenken, dass die Fall- und Organisationsstrukturen der Finanzämter in Nordrhein-Westfalen – und bundesweit übrigens auch – sehr unterschiedlich sind und die Bearbeitungszeiten im Laufe eines Jahres unter anderem abhängig von der Verteilung der Steuererklärungseingänge schwanken. So können sich Bearbeitungszeiten vorübergehend leicht verlängern, wenn der Erklärungseingang in Stoßzeiten, zum Beispiel vor Ablauf von Abgabefristen, deutlich ansteigt“, heißt es weiter aus Düsseldorf.

Manche Finanzämter in Deutschland seien „arbeitnehmerlastiger“, hätten weniger steuerlich beratene Fälle und könnten die in der Regel weniger komplexen Steuererklärungen deswegen schneller bearbeiten. Andere Finanzämter wiederum führten mehr Unternehmen oder hätten mehr steuerlich beratene Fälle mit anderen (verlängerten) Abgabefristen, deren Bearbeitung tendenziell länger dauere.

Steuerexperten empfehlen übrigens, die Steuererklärung bereits ab März einzureichen und nicht erst auf den letzten Drücker. Denn in den Sommerferien seien die ­Finanzämter in der Regel oft schlechter besetzt. Stichtag in diesem Jahr ist der 31. Juli