Paderborn (WB/in). Mit Protestaktionen in mehreren Städten Ostwestfalens, darunter Bielefeld , Paderborn , Höxter , Herford und Rheda-Wiedenbrück , hat der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in OWL auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht.

Hunderte Stühle sollten den Vorbeigehenden zeigen, wie prekär die Situation in der Branche ist. Nach Schätzungen der Branche stehen 60 Prozent der Hotels und Restaurants schon jetzt vor großen Problemen. 30 Prozent fürchten aktuell sogar schon, Insolvenz anmelden zu müssen. Gespräche zwischen Demonstranten und Passanten waren kaum möglich. Die Dehoga will die Aktion in ähnlicher Form fortsetzen.