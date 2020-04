Von Dietmar Kemper

Paderborn/Bad Lippspringe/Büren (WB). Die Kinosäle sind wegen des Coronavirus geschlossen. Autokinos sind aber erlaubt und bilden damit eine Alternative für Betreiber und Publikum. In Paderborn ist ein Auto­kino geplant, der Standort aber noch offen, und das „nervt“ den Co-Geschäftsführer des Pollux-Kinos an der Westernstraße. Ansgar Esch sagte dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT am Freitag: „Natürlich wären wir gern schon weiter und würden gern das Programm vorstellen und unsere Mitarbeiter wieder in Arbeit bringen.“

Esch bevorzugt als Standort den Parkplatz für das Landesgartenschaugelände in Schloß Neuhaus. Im Schlosspark hat das Pollux bereits die Open-Air-Reihe „Sommernachtskino“ veranstaltet. Die Verwaltung teilte auf Anfrage mit, sie sei „noch in der Prüfung, ob ein Autokino auf dem Parkplatz an der Landesgartenschau möglich ist“. Ansgar Esch wünscht sich in der kommenden Woche Klarheit und würde lieber heute als morgen loslegen: „Wir wollen nach draußen sichtbar werden und den Paderbornern die Möglichkeit geben, Kino zu erleben. Jede Woche, in der unser Betrieb komplett brachliegt, tut uns weh. Die monatlichen Fixkosten fressen unsere Liquidität auf.“

Verhandlungen mit Stadt nach mehreren Wochen noch nicht abgeschlossen

In Münster ist Esch beim Messe- und Kongresszentrum bereits am Ziel: Dort darf sein Autokino seit einer Woche Filme zeigen. Für den Fall, dass es mit dem Standort in Schloß Neuhaus nicht klappt, sucht er Alternativen, die Platz für mindestens 150 und möglichst sogar für bis zu 300 Autos bieten. „Wir würden in Paderborn täglich spielen und am liebsten so lange, bis wir wieder unsere Kinosäle öffnen können“, sagte der Pollux-Co-Geschäftsführer, dem ein Zeitraum von zwei Monaten vorschwebt. Für das Programm ist ein Mix aus Klassikern und neuen Filmen vorgesehen. Der Betrieb soll kontaktlos ablaufen. „Wir verkaufen Tickets nur online, eine Abendkasse gibt es nicht. Die Karten werden von außen gescannt“, erläuterte Ansgar Esch. Popcorn und Nachos könnten ebenfalls online geordert werden und würden dann an einer Art Drive-in-Schalter ausgegeben. Zwei Personen pro Auto sind erlaubt.

Ansgar Esch hat nach eigenen Worten den Eindruck, dass die Stadt Paderborn ein Autokino befürworte, bedauert aber gleichzeitig, dass die Verhandlungen nach mehreren Wochen noch nicht abgeschlossen sind. Bürger, die eine Fläche kennen, bei der eine problemlose An- und Abfahrt für bis zu 300 Autos möglich ist und wo die Lärmschutzrichtlinien eingehalten werden können, können sich bei ihm melden (ansgar.esch@cineplex.de).

Autokino vor dem Quax-Hangar auf dem Gelände des Flughafens

Konkrete Pläne für Autokinos gibt es auch anderswo im Kreis Paderborn. Am 1. Mai nimmt ein Autokino vor dem Quax-Hangar auf dem Gelände des Flughafens Paderborn-Lippstadt den Betrieb auf. „Der Flughafen stellt die Infrastruktur, wir sind aber nicht der Veranstalter“, sagte der Vertriebsleiter des Airports, Klaus Marx, am Freitag. Der Veranstalter ist das Eventteam Wiegelmann aus dem sauerländischen Rüthen, das täglich drei bis vier Filme zeigen will. Zur Nachmittagsvorstellung für Kinder um 14 Uhr kommen ein Familienfilm um 17 und zum Beispiel Actionstreifen und Thriller um 20 Uhr. Darunter sind „Der Joker“, „Der König der Löwen“ oder „Zombieland 2“. Die 18 mal sieben Meter große LED-Leinwand ist laut Flughafen die größte in Deutschland. Karten kosten zwischen 16 und 20 Euro pro Auto. Es gibt sie nur online (www.kinoheld.de/kino-bueren-westfalen/autokino-am-flughafen-paderborn/shows/movies). Bis zu 300 Autos finden Platz. Weil er wegen der Corona-Krise für die nächsten zwei Monate keinen Flugverkehr erwartet, geht Klaus Marx davon aus, dass über Pfingsten hinaus Filme gezeigt werden können.

Filme unter freiem Himmel soll es im Mai auch auf dem ehema­ligen Großraumparkplatz für die Landesgartenschau in Bad Lippspringe an der Raiffeisenstraße geben. Wie der Ticketverkauf abläuft, dazu will sich die Volksbank Schlangen angeblich in den kommenden Tagen näher äußern.