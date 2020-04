Im Kreuzungsbereich Schwabenweg/Dr.-Rörig-Damm stießen zwei Pkw seitlich zusammen. In beiden Fahrzeugen wurden durch den Aufprall je zwei Personen verletzt. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). In der Stadtheide hat sich an diesem Sonntag gegen 15:25 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Im Kreuzungsbereich Schwabenweg/Dr.-Rörig-Damm stießen zwei Pkw seitlich zusammen. In beiden Fahrzeugen wurden durch den Aufprall je zwei Personen verletzt.