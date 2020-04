Von Nicole von Prondzinski

Mit dabei waren der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann, die CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Sieveke und Matthias Goeken sowie Paderborns Bürgermeister Michael Dreier (CDU). „Eine verantwortliche Wiedereröffnung der Gastronomie muss jetzt besprochen werden, um allen Beteiligten eine Perspektive zu geben und den Gästen trotz der Umstände ein schönes gastronomisches Erlebnis bieten zu können“ , sagte Andreas Büscher, Präsident des Dehoga Ostwestfalen, aus Bielefeld. Für das Gastgewerbe würden ohnehin strenge Hygienevorschriften gelten. Und die Durchsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion seien in den meisten Fällen machbar, sagte auch Dehoga-Vizepräsident Dr. Joachim Avenarius. Er hoffe auf eine Wiedereröffnung der Gaststätten am 8. Mai. Jeder Betrieb müsse ein individuell funktionierendes Konzept entwickeln. So seien etwa in Hotels mit mehreren Ein- und Ausgängen „Einwegstraßen“ möglich, in Kneipen könnten Raumtrenner für eine Abgrenzung zwischen den Tischen und für die notwendige Sicherheit sorgen.

Von Einwegstraße bis Raumtrenner

Franz Weyher, Inhaber des Gasthofs Weyher, hat bereits einige dieser Vorkehrungen innerhalb von 24 Stunden umgesetzt. Die Zahl der Tische sei im Innen- und Außenbereich soweit reduziert worden, dass immer die vorgegebenen 1,5 Meter Sicherheitsabstand gewährleistet seien. In Sitzecken, wo dies nicht möglich sei, wurden Plexiglaswände aufgestellt. Weyher: „Auch wenn die meisten Gaststätten dann weniger Gäste aufnehmen können, ist man froh, wenn man zumindest 25 von sonst 60 Plätzen besetzen kann. Besonders dann, wenn ein Außerhausservice in diesem Betrieb nicht möglich ist.“

" „Bereit, sanft und behutsam zu starten.“ Michael Dreier "

Viele Fragen seien jetzt im Vorfeld zu klären: Wo stehen Desinfektionsspender? Wie wird das Besteck bereitgelegt? Gibt es gedruckte Einwegspeisekarten oder laminierte oder eine digitale Variante? Linnemann zeigte sich beeindruckt von den individuell ausgetüftelten Schutzmaßnahmen der Betriebe: „Die Wirtschaft hat großes Interesse daran, Hand in Hand mit der Bevölkerung und der Politik zu arbeiten. Dafür muss die Zeit jetzt genutzt werden, um die öffentliche Debatte für eine Wiedereröffnung ab dem 8. Mai anzuregen.“ Bürgermeister Dreier sicherte zu: „In der aktuellen Situation werden die Mieten und Gebühren für die Außenflächen der Gastronomie nicht berechnet. Die entsprechende Gewerbesteuer für Hotels, Gaststätten, Restaurants und Eventbetreiber werden angepasst.“ Er spüre deutliche Signale aus dem Gastronomiebereich: „Die Betreiber sind bereit, sanft und behutsam zu starten. Es will keiner, dass alles von 0 auf 100 hochgefahren wird.“

" „Viele Menschen sind auch psychisch stark belastet.“ Claudia Drößler "

An der Diskussion nahmen auch Ralf Konze (Verkaufsleiter Getränke Waldhoff), Hochzeitsplanerin Claudia Drößler, Patrick Luther (Inhaber Eventverleih Paderborn) und Frank Tölle von „event:ware Veranstaltungstechnik“ teil. Drößler: „Vielen Menschen hat die aktuelle Situation die Existenzgrundlage genommen. Sie sind jetzt auch psychisch stark belastet. Das müssen wir ändern, indem wir in kleinen Schritten ausprobieren, was möglich ist.“ Frank Tölle sprach sich für baldige Perspektive auch für Großveranstaltungen aus. „Es gibt auch Großveranstaltungen, bei denen die Sicherheitsmaßnahmen durchgesetzt werden können.“