Paderborn (WB). Im Kreis Paderborn sind insgesamt 572 Menschen positiv auf eine Coronavirus-Infektion (COVID-19) getestet worden. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Montagmittag mit.

Gegenüber dem Vortag sei kreisweit ein Fall in Paderborn hinzu gekommen.

Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2-Infizierten schlüsselt sich den Angaben zufolge wie folgt auf:

Altenbeken 10

Bad Lippspringe 14

Bad Wünnenberg 28

Borchen 12

Büren 31

Delbrück 61

Hövelhof 46

Lichtenau 10

Paderborn 307 (+1)

Salzkotten 53

Die Zahl der Genesen ist weiter gestiegen: 356 Menschen, 26 mehr als am Wochenende, sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes wieder gesund, haben also eine COVID-19-Erkrankung überstanden. Die aufgeschlüsselte Gesamtzahl der Genesenen mit Differenz zum Vortag in Klammern:

Altenbeken 5 (+1), Bad Lippspringe 6, Bad Wünnenberg 26, Borchen 7 (+1), Büren 9, Delbrück 50 (+3), Hövelhof 33 (-1), Lichtenau 7 (+2), Paderborn 188 (+18) und Salzkotten 25 (+2).

Zur Erklärung der Minuszahl in Hövelhof teilte das Kreisgesundheitsamt mit, dass bei einer am Sonntag als gesund gemeldeten Person doch noch einmal die Quarantäne hätte verlängert werden müssen. Also verringere sich die Zahl der Genesenen von 34 (Stand Sonntag, 26. April) auf 33.

Weiterhin sind 26 Todesfälle im Kreis Paderborn im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen. 16 Menschen werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Aktuell sind 190 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

