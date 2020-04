Paderborn (WB). Im Kreis Paderborn sind insgesamt 574 Menschen positiv auf eine Coronavirus-Infektion (Covid-19) getestet worden. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag (Stand: 11 Uhr) mitgeteilt. Gegenüber dem Montag sind kreisweit zwei Fälle (einer in Lichtenau, einer in Paderborn) dazugekommen. Es gibt keine weiteren Todesfälle.