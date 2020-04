Von Montag an dürfen in NRW Fahrschüler wieder zur Prüfung antreten. Foto: dpa

Von Ingo Schmitz

Paderborn/Düsseldorf (WB). Der TÜV Nord startet in Nordrhein-Westfalen am Montag, 4. Mai, die theoretischen und am Dienstag, 5. Mai, die praktischen Führerscheinprüfungen. Das hat die Organisation am Mittwoch mitgeteilt. Außerdem gibt es gute Neuigkeiten vom Verkehrsministerium: Von sofort an dürfen Fahrschulen die Ausbildung im Bereich der Führerschein-Erweiterungen B196 (Leichtkrafträder bis 125 Kubikzentimeter) und B96 (Anhänger) fortsetzen. Auch die Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinbewerber dürfen wieder starten, teilte das Verkehrsministerium mit.