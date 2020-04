Von Jörn Hannemann

Zeit und Ort für die Mahnwache, der Flughafen Paderborn, waren bewusst gewählt: „Es ist fünf vor zwölf“, warnt Klaudia Mathia, die am Paderborner Flughafen und im Einkaufszentrum Libori-Galerie jeweils ein Reisebüro führt. Wie ein Lauffeuer hat sich über Facebook ihr Aufruf zu der ungewöhnlichen Protest-Aktion verbreitet. Und so stehen 100 Vertreter von Reisebüros aus der ganzen Region an diesem Mittag auf dem verwaisten Parkplatz vorm Flughafen, dessen Betrieb derzeit auch wegen Corona ruht. Gemeinsam haben sie leere Koffer und Sonnenliegen aufgestellt, die ihre leeren Kassen darstellen sollen. „Viele Betreiber müssen durch die Corona-Pandemie immense Einbußen hinnehmen. Bei vielen Betreibern stapeln sich die Stornierungen. Manchen droht bereits die Insolvenz“, berichtet Mathia. Unter einem großformatigen Bild eines Kreuzfahrtschiffes wird der Name sarkastisch umgedeutet in „AIDA - Ab in die Arbeitslosigkeit“ Lautstark und mit Hupkonzerten fordern sie von der Bundesregierung einen Notfallfonds speziell für die Touristikwirtschaft, um ihre Existenzen zu sichern.

„Es wird über große Konzerne gesprochen, beispielsweise TUI oder Lufthansa, während die Reisebüros auf der Strecke bleiben“, so die Befürchtung von Martina Bierhoff, die in Warburg und Bad Arolsen ein Reisebüro führt.

Soforthilfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Die Soforthilfe von 9000 Euro sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, heißt es von mehreren Reisebüros. „Viele wissen wahrscheinlich nicht, dass wir alle nur Geld verdienen, wenn die Reise auch angetreten wird. Provisionen müssen zurückgezahlt werden. Von November bis März haben wir also 1000 Arbeitsstunden geleistet und nicht einen Cent verdient.“ Der Tourismus ist wohl mit der Gastronomie die Branche, die am längsten von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen sein wird. Die Nachricht, dass die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert hat, war für viele ein Stich ins Herz. „Ob Türkei, Spanien, Griechenland – viele Kunden haben Angst zu fliegen. Und diese Angst wird lange anhalten“, sagt Hakan Sultanoglu, der in einem Reisebüro in Oelde arbeitet.

„Wir sind auch hier, um den Rücken des Flughafens zu stärken. Ohne Reisebüros würde es auch hier keinen Airport geben“, ist sich Claudia Mathia sicher.