Vom 3. Mai an sendet das Deelenhaus jeden Sonntag um 19.30 Uhr auf dem eigenen Youtube-Kanal einen Beitrag von drei bis zehn Minuten, den hiesige Kreative, aber auch überregionale Berühmtheiten der Kleinen Bühne Paderborn widmen. Hohe Kunst, lustige Lieder, Nachdenkliches und Überraschendes in Text und Ton. Der Countdown startet diesen Sonntag bei der Zahl 30 und verringert sich jede Woche um die Zahl eins. Die Macher der Kleinen Bühne hoffen sehr, dass der Zähler bei einer möglichst hohen Zahl stoppt, wenn nämlich endlich wieder die erste ganz reale Veranstaltung mit Publikum in der einzigartigen Atmosphäre des Deelenhauses stattfindet.

Wer bis Ende Mai einen Tipp dieser letzten Countdownzahl (in den Kommentaren bei Youtube oder auf Facebook) abgibt, der sich dann später als richtig erweist, gewinnt zwei Freikarten für Veranstaltungen der Kleinen Bühne.