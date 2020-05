Paderborn (WB). Zu Wochenbeginn häufen sich im Raum Paderborn die Anrufe von Kriminellen, die sich als Polizisten ausgeben. Aktuell stellen sich die Betrüger mit Namen von teils real existierenden Polizeimitarbeitern vor und geben an, von der Paderborner Polizei zu sein. Diese warnt ausdrücklich: „Das sind wir nicht!“

Seit geraumer Zeit warnt die Polizei regelmäßig vor Tricktätern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgeben und ihre Opfer unter Vorspiegelung falscher Sachverhalte über deren Barvermögen oder andere Wertsachen im Haus ausfragen.

Täter setzen potenzielle Opfer unter Druck

Die Täter versuchen ihre Opfer „unter Druck” zu setzen, um sie nicht zum Nachdenken kommen zu lassen. Ihr Ziel ist es immer, möglichst viel Beute zu machen. Um das zu verhindern, macht die Polizei nochmals deutlich: „Wir fragen Sie niemals – wirklich niemals – am Telefon oder an der Haustür nach Ihrem Vermögen oder fordern Sie auf, Geld oder Wertsachen zu hinterlegen oder an uns zu übergeben. Sollten Sie solche Anrufe bekommen, gehen Sie nicht auf die Anrufer ein. Legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei über den Notruf 110 an!“

Warnen und informieren

Die große Bitte der Polizei an die jüngeren Generationen: „Warnen und informieren Sie Ihre älteren Angehörigen, Nachbarn oder Bekannte. Thematisieren Sie die Maschen mit den falschen Polizisten oder den Enkeltrick.“