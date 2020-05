Das Pressehaus des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES war am Dienstag wegen einer Störung telefonisch nicht erreichbar. Foto: dpa

aufgrund einer technischen Störung der Telefonanlage sind Redaktion, Vertrieb und Geschäftsstelle des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES in Paderborn am Dienstag telefonisch nicht zu erreichen gewesen. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr war die Störung wieder behoben.

Wir sind also wieder im Pressehaus an der Senefelderstraße 13 in Paderborn unter 05251/896120 für den Bereich Redaktion erreichbar. Wir bitten um Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten!