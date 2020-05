Das Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen öffnet an diesem Samstag wieder seine Schranken für alle Privat- und Kleingewerbekunden. Foto: WB

Paderborn (WB). Am kommenden Samstag, 9. Mai, öffnet das Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen wieder seine Schranken für alle Privat- und Kleingewerbekunden. An diesem und dem Folgesamstag ist bis 14 Uhr geöffnet. Das hat der Abfallentsorgungsbetrieb Kreis Paderborn (A.V.E.) am Dienstag mitgeteilt.