Christoph Rüther will als Landratskandidat im Kreis Paderborn antreten. Foto: WB

Paderborn (WB). Mit einer starken Geste der Geschlossenheit hat der Paderborner CDU-Kreisvorstand am Mittwochabend in einer Videokonferenz ein einstimmiges Votum für die Kandidatur von Christoph Rüther als Landratskandidat in der Nachfolge von Manfred Müller abgegeben.