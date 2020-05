Paderborn (WB). Der Paderborner SPD-Kreisvorstand setzt auf bewährte Kräfte: In seiner Videokonferenz hat sich der Kreisvorstand am Mittwochabend mit großer Mehrheit für Wolfgang Weigel, zurzeit stellvertretender Landrat, als SPD-Kandidat für das Landratsamt entschieden.

Dieser Vorschlag wird der Mitgliederversammlung, die sich am 23. Mai zur Kandidatenaufstellung trifft, gemacht. Weigel wird voraussichtlich gegen Christoph Rüther (CDU) antreten.

„Wir haben eingehend über diesen Vorschlag diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass mit Wolfgang Weigel ein sehr erfahrener, im Kreis bekannter Politiker ins Rennen geschickt wird. Mit ihm gemeinsam werden am 23. Mai die Kandidaten für den Kreistag offiziell von den Mitgliedern der SPD im Kreis Paderborn aufgestellt. Wir setzen auf ein Team der SPD, das sowohl erfahrene, bekannte Köpfe hat als auch jungen, frischen Wind mitbringt“, teilte Kreisvorsitzender Burkhard Blienert am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Weitere Informationen zum Kandidaten soll es in der kommenden Woche im Rahmen einer Pressekonferenz geben.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, nach dem Stillstand durch die Corona-Krise den Kreis Paderborn sowohl wirtschaftlich als auch sozial wieder nach vorn zu bringen. Dabei hilft mir, dass ich bereits als Stellvertreter des jetzigen Amtsinhabers die Struktur der Kreisverwaltung und die Menschen im Kreisgebiet kennengelernt habe,” erklärte Wolfgang Weigel mit Blick auf den nun beginnenden Wahlkampf. Damit hat er bereits Erfahrung: Zuletzt war er im Jahr 2014 als Landratskandidat angetreten und unterlag dabei Manfred Müller (CDU).