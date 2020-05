So sind aktuell (Stand: 8. Mai, 11 Uhr) im Kreis Paderborn noch 81 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fünf Neuansteckungen – vier in Paderborn, eine in Hövelhof – steht ein Plus von 21 Genesenen gegenüber. Und mit Altenbeken gibt es eine erste Kommune, die frei von Corona ist!

Insgesamt 30 Todesfälle

Insgesamt sind jetzt 30 Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, verstorben. Die Gesamtzahl der Genesenen steht bei 484. Sieben Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, vier davon auf einer Intensivstation.

Die 81 aktiven Fälle schlüsseln sich wie folgt auf. Altenbeken: 0, Bad Lippspringe: 2, Bad Wünnenberg: 2, Borchen: 2, Büren: 5, Delbrück: 3, Hövelhof: 5, Lichtenau: 2, Paderborn: 52, Salzkotten: 8.

Inzidenzwert sinkt auf 4,2

Die schrittweise in Kraft tretende Lockerung der Corona-Maßnahmen sollen mit einer Notbremse abgesichert werden: Steigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen um 50 oder mehr, sollen strengere Schutzmaßnahmen in Kraft treten. Für den Kreis Paderborn mit seinen 306.890 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der Grenzwert von 50 bei einer Zahl von 154 Neuinfizierungen in sieben Tagen erreicht. In den letzten sieben Tagen wurden 13 Neuinfektionen bestätigt. Das entspricht einem Inzidenzwert von 4,2 (Vortag: 5,2).