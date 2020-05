Paderborn (WB). In der Paderborner Innenstadt haben am Samstag mehrere öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel gegen die geltenden Corona-Regeln stattgefunden. Alle Versammlungen sind friedlich verlaufen, teilte die Polizei anschließend mit.

Demnach hatten vier Veranstalter ihre geplanten Versammlungen ordnungsgemäß bei der Kreispolizeibehörde in Paderborn angemeldet. Trotz des bestehenden Versammlungsverbots durften diese Veranstaltungen aufgrund von Ausnahmegenehmigungen der Stadt Paderborn unter Beachtung von bestimmten Auflagen und Beschränkungen durchgeführt werden. Der Stadt sei es dabei darum gegangen, den Infektionsschutz der Teilnehmenden und Passanten sicher zu stellen. Jederzeit musste ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.

Los ging es um 11 Uhr am Paderborner Rathaus. Bei der Versammlung des Kreisverbandes der Partei Alternative für Deutschland (AfD) versammelten sich für eine knappe dreiviertel Stunde etwa 15 Teilnehmende. Das Thema der Versammlung war „Corona Lockdown beenden - Grundrechte wiederherstellen“. Zeitgleich startete um 11 Uhr in der Westernstraße die Versammlung eines weiteren Veranstalters zum Thema “Ist der Gott allen Trostes nicht systemrelevant?” Bis zum frühen Nachmittag informierten fünf Versammlungsteilnehmer an ihren Infoständen vorbeikommende Bürger.

Zeitweise 100 Teilnehmer am Rathaus

Um 13.30 Uhr ging es im Paderquellgebiet um das Thema „Für Wahrhaftigkeit und Freiheit“. Hier kamen für anderthalb Stunden 45 Menschen zusammen. Eine weitere Veranstaltung am Rathaus mit dem Thema „Corona“ begann um 15 Uhr. Hier kamen zeitweise bis zu 100 Personen zusammen, obwohl die Auflage der Stadt an den Veranstalter bestand, die Teilnehmerzahl auf 50 zu begrenzen.

Die vom Veranstalter eingesetzten Ordner forderten die Teilnehmer auf, keine Menschenansammlungen zu bilden und den Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter zueinander einzuhalten, sodass die Versammlung trotz der höheren Teilnehmerzahl fortgesetzt werden durfte. Während der Dauer der Veranstaltungen waren jeweils Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt Paderborn und der Polizei Paderborn anwesend, um auf die Einhaltung der Vorgaben zu achten.