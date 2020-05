„Seit 18. März ist unsere Tourist-Information am Marienplatz geschlossen. Statt Besucher über die Freizeitangebote in Paderborn und im Paderborner Land zu beraten, hat unser Team in großem Maße Stadtführungen und Wochenendreisen storniert. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es langsam wieder losgeht und öffnen an diesem Montag, 11. Mai, auch unsere Tourist-Information“, sagt Geschäftsführer Karl Heinz Schäfer.

Radrundtouren werden empfohlen

„Stadtführungen werden wir jedoch frühestens im Juni wieder anbieten“, erklärt er. „Wir gehen aber davon aus, dass sich die Innenstadt durch die Wiederöffnung der Gastronomie zusehends füllen wird, denn dadurch wird ein Einkaufs- und Stadtbummel für viele erst attraktiv.“

In den vergangenen Wochen ist laut Schäfer vor allem das Radfahren und Wandern auf großes Interesse gestoßen. Seine Empfehlungen sind die Paderborner Radrundtouren, die Wasserroute oder Teilabschnitte der Paderborner-Land-Route, die größtenteils auch mit Kindern gut zu befahren sind. Beim Thema Wandern schwärmt Paderborns Tourismuschef von der stadtnahen Paderwanderung, dem Alten Pilgerweg im Haxtergrund sowie vom Paderborner Höhenweg bei Neuenbeken. Faltblätter zu den Touren gibt es in der Tourist-Information am Marienplatz, ausführliche Informationen auch im Internet unter www.paderborn.de/tourismus.