Von Klaus Karenfeld

Paderborn (WB). Das Geld sitzt bei ihm selbst in normalen Zeiten nicht locker. Die Corona-Krise macht Peter M. (Name geändert) zusätzlich zu schaffen. Was wird aus Hündin Fienchen? Für sie würde er auf ziemlich alles verzichten. „Bevor Fienchen nichts zu essen bekommt, hungere ich lieber selbst“, sagt er. Zum Glück hat seit dem Wochenende die Paderborner Tiertafel wieder regulär geöffnet.