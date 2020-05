Zum Inhalt schreibt Pache: Innerhalb weniger Tage geschehen in Salzkotten kurz nach dem legendären Hederauenfest im Jahre 2017 drei Morde, zwei Frauen und ein Mann werden brutal umgebracht. Die Ruhe und Idylle der Bürger in der Sälzerstadt sind dahin. Die Ermittlungen führen in die obersten Etagen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Die atemberaubend schöne Kommissarin Paula Paresi von der Mordkommission Paderborn und der Ex-Pfarrer, Hobbydetektiv und Büchernarr Horst Klöden aus Salzkotten erleben im Rausche der Ermittlungen ihr blaues Wunder und erfahren, dass gar der Liebesrausch am Glück und Heil der Liebenden voll vorbeirauschen kann. „Diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, die sich in meinem Kopf wirklich so abgespielt haben”, betont der Krimiautor mit einem zwinkernden Auge.

„Krimi Infernale“

Seine Bezeichnung “Krimi Infernale” erklärt er so: “Infernale ist eine Wortschöpfung meinerseits, ich liebe es, mit der deutschen Sprache zu spielen. Inferno und Finale stecken darin. Der ‚Blutrausch‘ ist mein letzter Krimi (Finale) in der Reihe ‚Tatort Paderborn‘ und ein echtes Inferno. Ich will mich nun an andere Schreibprojekte herantrauen.‘

Auch den lokalen Bezug findet der Leser in Paches neuem Buch. Salzkotten werde zur Bühne eines mörderischen Spektakels, das sich vor der Haustür der Bürger abspiele. Weitere Informationen zum Autor und zu seinen Krimis finden Interessierte auf seiner Internetseite unter: www.autorwolfgangpache.de. Der Roman ist über den Buchhandel und direkt beim Autor für 9,90 Euro zu beziehen.