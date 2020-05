Eine 28-jährige Frau joggte am Freitag gegen 9.40 Uhr am Tegelweg. In Höhe der Einmündung Am Rolandsbad stand ein fremder Mann an einem Auto. Als sich die Joggerin näherte, zog der Mann seine Hose herunter und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. Dabei sprach er die Joggerin an.

Diese lief weiter, ohne auf den Mann zu reagieren. Kurz nachdem sie die Polizei alarmiert hatte, kam ihr der Tatverdächtige in dem Auto entgegen.

Anhand des Kennzeichens ließ sich der 54-Jährige schnell ermitteln. Ein Streifenteam traf den Mann in seiner Wohnung an. Der Paderborner gab die Tat zu. Gegen ihn liegt jetzt eine Strafanzeige vor.