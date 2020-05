Paderborn (WB). Im Kreis Paderborn haben sich drei weitere Menschen (je ein Fall in Altenbeken, Delbrück und Hövelhof) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle auf 600, Stand: Dienstag, 12. Mai, 11 Uhr. Das teilte am Diesntag die Kreisverwaltung mit. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert. Insgesamt sind 30 Menschen in Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion verstorben.